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مقتل 23 من مليشيات الحوثيين وقصف اللواء 35 فى تعز

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مقتل 23 من مليشيات الحوثيين وقصف اللواء 35 فى تعز مقتل 23 من مليشيات الحوثيين وقصف اللواء 35 فى تعز

قصفت طائرات دول التحالف العربى فى الساعات الأولى من صباح اليوم معسكر 35 مدرع بمفرق المخا غرب تعز باليمن والذى تسيطر عليه مليشيات الحوثيين وصالح.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى فى تعز أن قصف الطائرات لمواقع المليشيات فى مدينة تعز والاشتباكات التى وقعت بين قوات الجيش والمقاومة وعناصرهم أدت إلى مقتل 23 منهم وإصابة العشرات فى حين قتل عنصر من المقاومة وأصيب 10 آخرون كما أصيب 7 من المدنيين فى القصف العشوائى على أحياء سكنية بالمدينة.

وفى محافظة حجة شمال غرب اليمن المجاورة للسعودية، دمرت طائرات التحالف تعزيزات لميليشيات الحوثى وقوات صالح فى منطقة حيران بالمحافظة.

وكانت فى طريقها لدعم قوات الميليشيات فى جبهتى حرض وميدى شمال غربى المحافظة.

وأكدت مصادر المقاومة أن قوات الجيش والمقاومة تستعد للتحرك لتحرير ما تبقى فى المحافظة تحت سيطرة المليشيات بعد الانتصارات التى حققتها ووصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش لدعم قواته فى حرض وميدى.
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