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18 قتيلا و14 جريحا فى حادث تحطم حافلة بسلطنة عمان

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18 قتيلا و14 جريحا فى حادث تحطم حافلة بسلطنة عمان 18 قتيلا و14 جريحا فى حادث تحطم حافلة بسلطنة عمان

>قالت الشرطة فى سلطنة عمان إن حادث تحطم حافلة أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل وجرح 14 آخرين فى السلطنة.

جاء إعلان الشرطة فى تغريدة صباح اليوم الثلاثاء. وأضافت أن الحادث وقع على طريق عبرى- الفهد، دون الخوض فى تفاصيل. فهد وعبرى هما مدينتان غرب العاصمة مسقط، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة تعنى الطريق الذى يربط المدينتين.

ولم يتسن لوكالة الأسوشيتد برس التوصل إلى المتحدث باسم شرطة عمان للتعقيب اليوم الثلاثاء.

ولم ترد أى معلومات حول الحادث على وكالة الأنباء العمانية الرسمية، ولا على الإذاعة والتلفزيون فى البلاد.

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