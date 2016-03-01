أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج

Google+ Print
تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج، بسكرتارية طه محمد عثمان، تجديد حبس المتهم "عماد.ع.أ" 32 سنة عامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه وزبائنه. وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 50 قرصا من مخدر "تامول".

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، تم تجديدها إلى 15 يوما.


>- تجديد حبس المتهمين برش مادية كاوية على أمين شرطة بسوهاج 15 يوما
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365