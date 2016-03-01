إصابة 10 فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة - الفيوم

أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة وأخرى نقل بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كانت هيئة اسعاف الفيوم تلقت اخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة بسيارة نقل على كوبرى بيهمو بطريق القاهرة- الفيوم وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه أسفر عن 10 أشخاص وهم إيمان محمد أحمد 16 سنه وعبدالله عماد صوفى 3 سنوات وحنان ربيع على 30 سنه ورأفت رمضان عبدالنبى 53 سنه وآخر مجهول ووجيدة رجب حسن 35 سنه وهنا رجب سند 5 شهور وأسماء حسن ابراهيم 16 سنه وإسراء حمدى احمد 16 سنه وسعيد ربيع عبدالمجيد 35 سنه، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام.
>- إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب "تروسيكل" بوادى الريان فى الفيوم
>
- إصابة 7 أشخاص فى حريق مصنع بكوم أوشيم فى الفيوم
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