إصابة 10 فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة - الفيوم

أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة وأخرى نقل بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت هيئة اسعاف الفيوم تلقت اخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة بسيارة نقل على كوبرى بيهمو بطريق القاهرة- الفيوم وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه أسفر عن 10 أشخاص وهم إيمان محمد أحمد 16 سنه وعبدالله عماد صوفى 3 سنوات وحنان ربيع على 30 سنه ورأفت رمضان عبدالنبى 53 سنه وآخر مجهول ووجيدة رجب حسن 35 سنه وهنا رجب سند 5 شهور وأسماء حسن ابراهيم 16 سنه وإسراء حمدى احمد 16 سنه وسعيد ربيع عبدالمجيد 35 سنه، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام.

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