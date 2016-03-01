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مقتل 23 من المليشيات وقصف اللواء 35 في تعز

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مقتل 23 من المليشيات وقصف اللواء 35 في تعز مقتل 23 من المليشيات وقصف اللواء 35 في تعز

أرشيفية

قصفت طائرات دول التحالف العربي في الساعات الأولى من صباح اليوم معسكر 35 مدرع بمفرق المخا غرب تعز والذي تسيطر عليه مليشيات الحوثيين وصالح.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس العسكري في تعز أن قصف الطائرات لمواقع المليشيات في مدينة تعز والاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش والمقاومة وعناصرهم أدت إلى مقتل 23 منهم وإصابة العشرات في حين قتل عنصر من المقاومة وأصيب 10 آخرون كما أصيب 7 من المدنيين في القصف العشوائي على أحياء سكنية بالمدينة.

وفي محافظة حجة شمال غرب اليمن المجاورة للسعودية، دمرت طائرات التحالف تعزيزات لميليشيات الحوثي وقوات صالح في منطقة حيران بالمحافظة.

وكانت في طريقها لدعم قوات الميليشيات في جبهتي حرض وميدي شمال غربي المحافظة.

وأكدت مصادر المقاومة أن قوات الجيش والمقاومة تستعد للتحرك لتحرير ما تبقى في المحافظة تحت سيطرة المليشيات بعد الانتصارات التي حققتها ووصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش لدعم قواته في حرض وميدى.

أ ش أ

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