البرتغال ترشح أنتونيو جوتيريس لخلافة بان كي مون

طرحت الحكومة البرتغالية اسم أنتونيو جوتيريس مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لشؤون اللاجئين كمرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا للأمين العام الحالى بان كي مون الذي تنتهى فترة ولايته الثانية (خمس سنوات) بنهاية العام الجاري.

وشغل جوتيريس منصب رئيس وزراء البرتغال بين عامي 1995 و2002 وخدم لفترتين في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي من 2005 حتى العام الماضي.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية عن مكتب رئيس الوزراء في بيان له: “بهذه الخطوة تساهم البرتغال بفاعلية في عملية الاختيار من خلال تقديم مرشح مؤهل جيدا على نحو استثنائي ليكون الأمين العام القادم للأمم المتحدة.”

وأضاف البيان “إن رئيس الوزراء كتب أمس الإثنين إلى رئيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتقديم ترشيح جوتيريس رسميا”.

وقاد جوتيريس مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في بداية أزمة اللاجئين التي نتجت عن الحرب في سوريا والتي تشكل تحديات متزايدة لأوروبا.

وتولى الأمين العام الحالي للأمم المتحدة بان كي مون منصبه في يناير 2007 وتم التمديد له لفترة ثانية مدتها خمس سنوات اعتبارا من يناير 2012 ، ومن المقرر أن يظل في موقعه حتى نهاية 2016.

أ ش أ