وكيل تعليم دمياط يتفقد خط إنتاج المخبوزات بمدرسة دمياط الثانوية الزراعية

تابع الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والدكتور السيد الفيومى مدير عام التعليم الفنى، مبنى تحت الإنشاء لعنبر الدواجن بمدرسة دمياط الثانوية الزراعية، والذى من المقدر أن تكون سعته 5000 كتكوت ودورته 35 يوما.

كما تابع وكيل الوزارة خط إنتاج المخبوزات ذات الجودة العالية وعملية البيع للجمهور، وسأل وكيل الوزارة المترددين على منفذ البيع عن مدى رضاهم عن المنتج وعبروا عن سعادتهم لافتتاح المنفذ بالمدرسة.



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