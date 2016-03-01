تدمر علاقتك الطبيعية وتصيبك بالإدمان.. 9 نصائح لحمايتك من الخيالات الجنسية

الخيالات والتخيلات الجنسية، تراود أى فرد خاصة فى مرحلة المراهقة، لكن البعض يندمجون مع هذا التفكير فلا يفارقهم إلا نادرًا وذلك كى يشعروا بمزيد من الإثارة، وهذا الإسراف فى التفكير يؤثر تدريجيًا على شعور الفرد بالإثارة وقت العلاقة الجنسية الطبيعية وبالطبع يؤثر سلبًا فى علاقته بشريك حياته.

وتحذر الدكتورة رشا على الأخصائية النفسية من الإسراف فى نسج الخيالات الجنسية مشيرة إلى أن البعض يصل بهم الأمر إلى حد التفكير طوال اليوم ما يؤثر على تركيزهم وطبيعة تعاملهم مع الآخرين ومع الجنس الآخر بلا شك.

وللقضاء على الإسراف فى الخيالات، لأنها قد تصبح سببًا رئيسيًا فى إثارة الشهوة على الدوام وعامل مهم فى الإصابة بالإدمان الجنسى تنصح الأخصائية النفسية بإتباع 9 خطوات سهلة هى:

1. كلما هممت بالتفكير فى الخيالات عليك بقطع تفكيرك فجأة، والتواجد بين مجموعة من الأشخاص وتبادل الحديث معهم ليتشتت انتباهك.

>2. توقف تمامًا عن مشاهدة الأفلام الإباحية والصور الجنسية، لأنها السبب الرئيسى فى تكوين تلك الخيالات.

>3. أدى فروضك اليومية والشعائرية دون تأخير، وساعتها لن تجد وقتًا لمثل تلك الأفكار.

>4. حسن طريقة التواصل الجنسى بين زوجك أو زوجتك، وتحدثا عن طبيعة العلاقة وما تتخيله فيها، حتى يمكنكما الاستمتاع دون مشكلة.

>5. توقف تماما عن ممارسة العادة السرية إذا كنت من ممارسيها، لأنها تدعم هذا التخيل بشدة.

>6. الأفكار الجنسية تفسد علاقتك بالواقع، وبالعلاقة الزوجية الطبيعية والتى تشعر أنها ناقصة عن خيالاتك، لذا حاول تحسين علاقتك الزوجية ببعض تغيير المكان أو السفر أو الأجواء الرومانسية بينك وشريكك.

>7. اهتم بالمداعبة قبل الجماع، فهى توفر عليك الشعور بالإثارة المطلوبة دون حاجة للتخيلات.

>8. مارس الرياضة، فلن تترك لك وقت فراغ تفكر فيه بطريقة سلبية.

>9. املأ وقت فراغك بممارسة هوايات سليمة، وبالتواصل مع عائلتك وزوجك.

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