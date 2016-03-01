محافظ دمياط يؤكد على إغلاق جميع المقاهى غير المرخصة

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه خلال اجتماع بالمجلس التنفيذى للمحافظة أمس الاثنين، على إغلاق جميع المقاهى غير المرخصة وعدم إصدار أى تراخيص جديدة تحت مسمى محلات لتقديم مأكولات ومشروبات.

وأضاف المحافظ قائلا: "لن يترك إشغال إلا وسيتم تحرير محضر بشأنه"، مطالبا رؤساء المراكز والمدن إزالة جميع الإشغالات بالقانون بما فيها إشغالات رأس البر المخالفة.

وأضاف محافظ دمياط، أنه تم اتخاذ قرار بترخيص التوك توك، لكن لن يسمح بدخوله للعاصمة أو للمدن وسيقتصر فقط بين القرى، وتم الاتفاق على أنه عند ترخيص التوك توك لأول مرة يتم تسديد 300 جنيه للمحافظة والرسوم المخصصة للترخيص.

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