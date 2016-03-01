القوى العاملة ترفع حظر التعامل مع شركة سعودية سددت مستحقات العمالة المصرية

وافق جمال سرور، وزير القوى العاملة، على رفع حظر التعامل مع شركة نيوبوي المحدودة بالمملكة العربية السعودية ، والسماح لها باستقدام عمالة مصرية جديدة وفقا لاحتياجاتها.

وأوضح "سرور"، حسب بيان إعلامى اليوم، أن رفع الحظر عن شركة نيوبوى، جاء بعد حل مشاكل 136 عاملا مصريا يعملون لديها، فضلا عن الوافدة إليها من شركة "مهارة " للاستقدام، وصرف جميع مستحقاتها المالية، والتزامها بالمعاملة الحسنة تجاه كل العمالة المصرية لديها.

وأكد وزير القوى العاملة، أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة والدقيقة، من جانب الوزارة ومكاتب التمثيل العمالة التابعة للوزارة بسفارات مصر لأحوال العمالة المصرية بالخارج، وفرض حظر التعامل مع الشركات التى تسىء المعاملة مع العمالة المصرية، مشددا على أن هذا الحظر لا يرفع إلا بعد التزام تلك الشركات بحسن معاملة المصريين وصرف جميع مستحقاتهم.

بالصور..العاملون بـ"المصرية للأخشاب" بالغربية يتجمهرون أمام "القوى العاملة"

>

غدا.. وزير القوى العاملة يعقد حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون العمل الجديد

>