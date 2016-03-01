رئيس العلاقات الإنسانية بالداخلية: رسالة الأمن ليست بمعزل عن مساعدة الناس

أكد اللواء طارق عطية مدير العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، أن هناك توجيهات قوية من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالإهتمام بالحالات الإنسانية للمواطنين وتقديم كافة الدعم اللازم لها.

وأضاف مدير العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رسالة الأمن لن تتحقق بمعزل عن مراعاة البعد الإنسانى والتواصل الجماهيرى مع المواطن، وأن شعار الداخلية الجديد "شرطة الشعب" أصبح قولاً وفعلاً.

وتابع، أن قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة يتواصل مع المواطنين، واى مواطن هيطلبنا هيلاقينا جنبه ، ويرسل إلينا أية التماسات بشأن تقديم مساعدات للمواطنين ولا نتأخر فى ذلك لحظة، كان أخرها الموافقة على طلب مواطن بعلاج إبنه المريض وتقديم المساعدات اللازمة له، فضلاً عن مسن الجيزة الذى إتصل بالنجدة لمساعدته.

وحرصت وزارة الداخلية مؤخراً على التواصل الجماهيرى وتلقى أية طلبات والتماسات من المواطنين ترغب فى المساعدة وفحصها والتواصل مع أصحابها وتقديم الدعم لهم، فضلاً عن تقديم كراسى متحركة لذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن، وإيفاد مأموريات مستمرة لمنازل المسنين لإستخراج بطاقات الرقم القومى وجوازات السفر لهم بالمنزل.