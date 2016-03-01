مديرية أمن الشرقية تنظم مؤتمر اليوم العالمى للحماية المدنية

تنظم مديرية أمن الشرقية، مؤتمر اليوم العالمى للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، وذلك بنادى ضباط الشرطة بمدينة الزقازيق، تحت رعاية اللواء حسن سيف مدير الامن بحضور قيادات و عدد من ضباط المديرية.

وسيناقش المؤتمر المجهودات المبذولة من كل إدارات القطاع كإدارة المفرقعات والمطافئ ودورها الأخير فى السيطرة على أعمال العنف التى ترتكبها العناصر الإرهابية، وإحصائية عن عدد الحرائق التى تمت السيطرة عليها والقنابل التى تم إبطال مفعولها عقب تلقيهم البلاغات ومعاونتهم لمختلف الأجهزة الأمنية بالوزارة فى مواجهة الإرهاب .

- هانى أباظة: إدارة محافظ الشرقية أدت لزيادة التعديات على الأراضى الزراعية

>