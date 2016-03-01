أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مديرية أمن الشرقية تنظم مؤتمر اليوم العالمى للحماية المدنية

Google+ Print
مديرية أمن الشرقية تنظم مؤتمر اليوم العالمى للحماية المدنية مديرية أمن الشرقية تنظم مؤتمر اليوم العالمى للحماية المدنية
تنظم مديرية أمن الشرقية، مؤتمر اليوم العالمى للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، وذلك بنادى ضباط الشرطة بمدينة الزقازيق، تحت رعاية اللواء حسن سيف مدير الامن بحضور قيادات و عدد من ضباط المديرية.

وسيناقش المؤتمر المجهودات المبذولة من كل إدارات القطاع كإدارة المفرقعات والمطافئ ودورها الأخير فى السيطرة على أعمال العنف التى ترتكبها العناصر الإرهابية، وإحصائية عن عدد الحرائق التى تمت السيطرة عليها والقنابل التى تم إبطال مفعولها عقب تلقيهم البلاغات ومعاونتهم لمختلف الأجهزة الأمنية بالوزارة فى مواجهة الإرهاب .


>- هانى أباظة: إدارة محافظ الشرقية أدت لزيادة التعديات على الأراضى الزراعية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365