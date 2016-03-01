الداخلية تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية بحضور قيادات أمنية

تحتفل وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمى للحماية المدنية، بحضور عدداً من قيادات وزارة الداخلية بمقر الحماية المدنية بمدينة نصر.

يذكر أنه في 18 ديسمبر 1990 تم تحديد واعتماد بداية مارس من كل عام يوماً عالمياً للحماية المدنية وذلك بناء على القرار رقم 8 للجمعية العامة التاسعة للمنظمة الدولية للحماية المدنية، باعتبار أن دخول دستور المنظمة حيز التنفيذ في هذا اليوم من عام 1972 .

ويعد تأمين الحماية والمساعدة للسكان في مواجهة الكوارث والمخاطر مهمة تقع على عاتق الدولة ، المتمثلة في مرافقها العمومية ، والتي تشكل العمود الفقري لأعمال المرافق العمومية ، وهى مهمة تقع على الحماية المدنية التي تعد من بين المرافق العامة في الدولة، حيث أن الحماية المدنية تعمل من أجل حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وتهدف إلى توعية الأفراد بمهام الأجهزة الوطنية للحماية المدنية .