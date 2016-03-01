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دفاع محمد الظواهرى: قضية "الطائفة المنصورة" المتهم فيها موكلى ليس لها أوراق

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دفاع محمد الظواهرى: قضية "الطائفة المنصورة" المتهم فيها موكلى ليس لها أوراق دفاع محمد الظواهرى: قضية "الطائفة المنصورة" المتهم فيها موكلى ليس لها أوراق
قال منصور البردويلى دفاع محمد الظواهرى، إن قضية "الطائفة المنصورة" المتهم فيها موكلى، قضية لا يوجد فيها أوراق، حتى لحظة إحالتها من قبل قاضى الجنايات للنيابة للتحقيق فيها.

وأضاف البردويلى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قاضى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى" والتى حصل فيها الظواهرى على حكم بالبراءة، قد أحال موكله للنيابة للتحقيق معه فى هذه القضية بناء على أقوال منسوبة لأحد المتهمين فى تحقيقات النيابة المرفقة مع أوراق القضية، والتى ادعى فيها أن الظواهرى أسس خلية تحت مسمى "الطائفة المنصورة".

جدير بالذكر، أن الظواهرى قد حصل على إخلاء سبيل فى القضية رقم 318 حصر أمن دولة، والتى اتهم فيها هو و7 آخرين بتهمة الانضمام لتنظيم "الجهاد"، إلا أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء السبيل وتم تحديد جلسة 7 مارس لنظر استئناف النيابة.


>- حيثيات قرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى فى قضية الانضمام لخلية إرهابية

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