شاب يصيب فتاة بمنطقة حساسة بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه

واقعة غريبة شهدت تفاصيلها منطقة الجمالية، وتحديدا فى شارع بورسعيد، أثناء تجول فتاة حيث اعترض طريقها شاب صاحب محل إصلاح إطارات سيارات، وعرض عليها معاشرتها جنسيا مقابل مبلغ 100 جنيه، إلا أنها رفضت، ففوجئت به يعتدى عليها، وهو ما تسبب فى إصابتها بأماكن حساسة بجسدها، فتم ضبط المتهم واعترف بالواقعة وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من مستشفى أحمد ماهر باستقبالها "هبة ا م" 26 سنة، وشهرتها "هبة البطل"، ومقيمة دائرة القسم، والسابق اتهامها فى 10 قضايا آخرها 5151 لسنة 2015م باب الشعرية "تسول"، والذى تبين أنها (مصابة بجرح تهتكى قطعى بمنطقة حساسة)، وادعت قيام شخص بالتعدى عليها.

أكدت المصابة لرجال الشرطة بأنه أثناء تواجدها بشارع بورسعيد، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بإيقافها وعرض عليها مبلغ 100 جنيه مقابل معاشرتها جنسيا، إلا أنها رفضت وتركته، ولكنها فوجئت به يتعدى عليها محدثا إصابتها، وفر هاربا.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها "أحمد س م" 29 سنة، صاحب محل إصلاح إطارات سيارات فى باب الشعرية، ومقيم بمنطقة الظاهر، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها القضية رقم 884 لسنة 2014م الدرب الأحمر "اعتداء على موظف".

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهم، وبعرضه على المجنى عليها تعرفت عليه واتهمته بالاعتداء عليها وإحداث إصابتها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1786 لسنة 2016م جنح الجمالية، وتولت النيابة العامة التحقيق.