بالصور.. أهالى الكيلو 2 بالإسماعيلية: مشروع الصرف الصحى متوقف رغم البدء فيه

يعانى أهالى منطقة الكيلو 2 الواقعة على طريقى الإسماعيلية - بورسعيد والإسماعيلية - القاهرة الصحراويين من أزمة حادة فى التبعية الإدارية والمحلية إضافة إلى مشاكل بالجملة معظمها جاء بسبب نقص الخدمات وعدم وجود جهة إدارية واحدة مسئولة عن المنطقة التى تعدى عدد سكانها الآن 40 الف نسمة وتضم حوالى 10 عزب.

يقول ناصر عبد ربه مدرس من أهالى منطقة الكيلو 2: إننا نعانى من مشكلة التشتت الإدارى خصوصا وان المنطقة تتبع أكثر من جهة إدارية، حيث أنها تتبع مركز ومدينة ابوصوير إداريا عند استخراج خطاب الموافقة على توصيل المرافق، كما أنها تتبع مركز أبوصوير امنيا ولإدخال الكهرباء تتبع الكيلو 2 هندسة كهرباء الفردان بمركز الإسماعيلية وبالنسبة لقطاعى الصحة والتعليم تتبع الكيلو 2 مركز ومدينة الإسماعيلية وبالنسبة لخدمات التموين والغاز الطبيعى فان المنطقة تتبع مركز ومدينة أبوصوير وبالنسبة للضرائب تتبع القنطرة غرب والتأمينات والمعاشات مدينة المستقبل. المشروع لم يقدم أى جديد للمنطقة ويضيف مصطفى عارف، أنه بالرغم من استحداث مشروع تطوير منطقة الكيلو 2 منذ عام 1989 ولكن هذا المشروع لم يتقدم أى خطوة للإمام ولم يقدم أى جديد للمنطقة بالقياس بالزيادة السكانية الرهيبة التى تشهدها المنطقة الآن، وفى الوقت الذى يبحث فيه المواطنون عن حل لمشكلاتهم بسبب عدم وجود أى جهة إدارية أو خدمية تلبى مطالبهم فإن المسئولين التنفيذيين لم يقدموا للمواطن البسيط شيئا. لجنة خدمات تتبع مركز ومدينة الإسماعيلية ولكنها غير مفعلة

ويشير شريف بكرى أعمال حرة وأحد مواطنى الكيلو2 إلى أنه توجد لجنة خدمات تتبع مركز ومدينة الإسماعيلية ولكنها غير مفعلة حتى الآن مما أدى إلى عدم وصول الخدمات للمنطقة التى أصبحت من اكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية بالرغم من قربها من مدينة الإسماعيلية إلا أنها حتى الآن لم تأخذ شكل قرية ولا حى ولا ضاحية ولا وحدة محلية. مشكلة الصرف الصحي

وأوضح حربى رفاعى مهندس زراعى أن أهم المشاكل الموجودة فى الكيلو 2 حاليا هى مشكلة الصرف الصحى الذى أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة خصوصا مع ظهور المياه الجوفية فى المنازل والشوارع لأن المنطقة منخفضة وتوجد أراض زراعية مقابلة لها بجمعية العاشر من رمضان، مما أدى إلى ظهور المياه لأمتار داخل الأراضى الزراعية والمنازل بالكيلو 2 بسبب انخفاض المنطقة نسبيا مما هدد ببوار الأراضى الزراعية وتدمير عدد من المنازل التى أصبحت تسبح فوق المياه الجوفية، مما أدى أيضا إلى صعوبة استخدام الخزانات كبديل عن الصرف الصحى الذى لم يدخل المنطقة حتى الآن.

>وتابع احمد عبد العظيم موظف بالشئون القانونية بمديرية الصحة واحد مواطنى كيلو2 أنه تم الاتفاق بين الأهالى على التبرع بالجهود الذاتية وإدخال شبكة صرف صحى إلا أن عدم وجود جهة إدارية مسئولة حال دون الحصول على مستخلصات للمشروع حتى الآن.

ويطالب محمد صالح منصور موظف بكهرباء الإسماعيلية بأن تكون المنطقة تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية بسبب بعد المسافة عن مركز ومدينة أبوصوير خصوصا وأنه لم يتم تفعيل أى قرارات صدرت عن المنطقة لعدم وجود جهة وحيدة يتم مساءلتها إداريا عن مشاكل المنطقة بدلا من الشتات الذى يتعرض له سكان المنطقة.

ويضيف شحاتة عبد السلام موظف أنة تم رصد ميزانية وتخصيص قطعة أرض لنقطة الشرطة ولم يتم البناء حتى الآن والمنطقة فى حاجة لنقطة شرطة وهناك مشكلة فى رصف الشوارع وإنارتها تراكم مياه الصرف الصحى والزراعى ومازال الأمر معلقا ولم يتم البت فى اى من هذه المشكلات رغم طرحها على المسئولين

ومن جهته أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه فى إطار استكمال خطة المحافظة لتنفيذ أعمال توصيل خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة، وخاصة القطاع الريفى والقرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة واستجابة لمطالب مواطنى وأهالى منطقة الكيلو 2 بالإسماعيلية، فإنه تم الموافقة على البدء فى تنفيذ مشروع توصيل خدمة الصرف الصحى لتلك المنطقة التى ظلت تعانى وتفتقر للخدمة على مدى عدة سنوات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اعتماد مبلغ وقدره 16 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى لمنطقة الكيلو 2، والذى يشمل إنشاء محطة رئيسية على مساحة 900 متر مربع ومحطة فرعية على مساحة 625 مترا مربعا، وأنه قد صدرت قرارات التخصيص لإنشاء المحطات والشبكة التى ستغطى المنطقة بالكامل وتخدم ما يزيد عن 20 ألف نسمة .

وأضاف "طاهر" أن هذا المشروع سوف يسهم فى حل مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة جذريا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة مكثفة شاركت بها جميع سيارات الكسح التى تولت أعمال رفع وتطهير جميع خزانات الصرف الصحى و"الترنشات" بالمنطقة بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أنه تم إنهاء كافة التنسيقات اللازمة مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة، وتم طرح العملية والترسية وتسليم الموقع للشركة وبدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع إنشاء المحطة والشبكات والخطوط الرئيسية ونتابع أعمال التنفيذ ونأمل فى إنهاء المشروع بدون عقبات قريبا

وتابع المحافظ ندرس موقف منطقة كيلو2 وضمها لمركز ومدينة الإسماعيلية وتوحيد الجهات التابعة لها المنطقة لمصلحة المواطنين

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