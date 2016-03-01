أوقاف أسيوط تنظم دورات تدريبية متخصصة للأئمة في الفتوى

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط عن انطلاق دورة تدريبية ،للأئمة المتميزين من 5 محافظات بصعيد مصر ، اليوم الثلاثاء، ولمدة 5 أيام، حول أصول، وقواعد الفتوى والرد على الشبهات، وتفكيك الفكر المتطرف.

وقال الشيخ محمد العجمي،وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن الدورة، تأتي كنواة لمجالس إفتاء المساجد، من الدعاة، ضمن إتفاق تم إبرامه بين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة،و الدكتور شوقي علام ،مفتى الجمهورية، وتدور محاور التدريب حول "دولة القانون،و التكفير ،وصناعة الفتوى،والسياسة الشرعية".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط،أن الدورة يشارك فيها 5 أئمة متميزين من5 محافظات المنيا،وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد،بواقع 25 أمام في دورة مدتها 5 أيام بواقع 20 ساعة دراسية يكون مركزها محافظة أسيوط.

وأكد الشيخ العجمي،أن قرار وزير الأوقاف بأن تكون الانطلاقة الأولي لدورات تدريب الأئمة على الإفتاء من أسيوط و خاصة محافظات الصعيد، ولذلك لدعم تنميتها فكريا ،بالتوازي مع اتجاه الدولة في التنمية الاجتماعية والخدمية والثقافية للصعيد؛ مؤكدا على حرص وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية العمل تحت مظلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر،في محاربة ومحاصرة الإرهاب و نشر الفكر الوسطي المستنير.

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