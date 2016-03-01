محافظ دمياط:إقامة معارض فى 6 محافظات لخلق أسواق جديدة للأثاث الدمياطى

أثمر لقاء الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ونواب دمياط بالمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أول أمس، عن نتائج إيجابية فى إقامة معارض بالمحافظات لصغار صناع الأثاث، حيث أجرى اليوم وزير التنمية المحلية اتصالا هاتفيا بمحافظ دمياط، وأبلغه باستعداد 6 محافظات لتخصيص مساحات لإقامة معارض تسويقية للأثاث الدمياطى، وهى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

وصرح المحافظ، أن هذه الجهود فى إطار فتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطى، وإيجاد حلول عاجلة لمشاكل صغار صناع الأثاث، مشيرا إلى أن وزير الصناعة سيقدم الدعم لصناع الأثاث وتوفير خبراء متخصصين فى مجال إقامة المعارض لتدريبهم على الإجراءات المطلوبة لإنجاح هذه المعارض.

وأكد المحافظ، أنه يتم التواصل مع محافظى المحافظات الست للتنسيق بشأن إقامة هذه المعارض، لافتا أن ذلك يعتبر بداية أولية، تمهيدا للتنسيق مع باقى المحافظات من أجل إقامة معارض بها للأثاث الدمياطى.

- محافظ دمياط: تخصيص 20 فدان لإقامة معرض دمياط الدولى بجزيرة رأس البر