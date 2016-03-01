أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط:إقامة معارض فى 6 محافظات لخلق أسواق جديدة للأثاث الدمياطى

Google+ Print
محافظ دمياط:إقامة معارض فى 6 محافظات لخلق أسواق جديدة للأثاث الدمياطى محافظ دمياط:إقامة معارض فى 6 محافظات لخلق أسواق جديدة للأثاث الدمياطى
أثمر لقاء الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ونواب دمياط بالمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أول أمس، عن نتائج إيجابية فى إقامة معارض بالمحافظات لصغار صناع الأثاث، حيث أجرى اليوم وزير التنمية المحلية اتصالا هاتفيا بمحافظ دمياط، وأبلغه باستعداد 6 محافظات لتخصيص مساحات لإقامة معارض تسويقية للأثاث الدمياطى، وهى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

وصرح المحافظ، أن هذه الجهود فى إطار فتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطى، وإيجاد حلول عاجلة لمشاكل صغار صناع الأثاث، مشيرا إلى أن وزير الصناعة سيقدم الدعم لصناع الأثاث وتوفير خبراء متخصصين فى مجال إقامة المعارض لتدريبهم على الإجراءات المطلوبة لإنجاح هذه المعارض.

وأكد المحافظ، أنه يتم التواصل مع محافظى المحافظات الست للتنسيق بشأن إقامة هذه المعارض، لافتا أن ذلك يعتبر بداية أولية، تمهيدا للتنسيق مع باقى المحافظات من أجل إقامة معارض بها للأثاث الدمياطى.


>- محافظ دمياط: تخصيص 20 فدان لإقامة معرض دمياط الدولى بجزيرة رأس البر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365