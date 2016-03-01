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53 % من القراء يتوقعون نجاح إجراءات التعليم الجديدة لضبط امتحانات الثانوية

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53 % من القراء يتوقعون نجاح إجراءات التعليم الجديدة لضبط امتحانات الثانوية 53 % من القراء يتوقعون نجاح إجراءات التعليم الجديدة لضبط امتحانات الثانوية
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح إجراءات التعليم الجديدة لضبط امتحانات الثانوية والدبلومات؟"، توقع غالبية القراء نجاح إجراءات التعليم الجديدة لضبط امتحانات الثانوية والدبلومات.

وتوقع 53% من القراء نجاح إجراءات التعليم الجديدة لضبط امتحانات الثانوية والدبلومات، بينما استبعد 45 % من القراء نجاح إجراءات التعليم الجديدة لضبط امتحانات الثانوية والدبلومات، فى الوقت الذى أعرب فية 2 % من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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