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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل وشديد الحرارة على باقى الأنحاء

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل وشديد الحرارة على باقى الأنحاء الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل وشديد الحرارة على باقى الأنحاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتوالى اليوم الثلاثاء ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.

هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المتوسطة والعالية على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين الى مترين ونصف والرياح جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين
>والرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :


>

الصغرى العظمى


>القاهرة 13 33 الإسكندرية 14 26
>مطروح 14 24
>بورسعيد 16 27
>دمياط 16 27
>بلطيم 15 30
>الإسماعيلية 13 34
>السويس 14 34
>العريش 11 31
>نخل 8 31
>طابا 10 32
>الطور 14 27
>مرسى علم 17 33
>الغردقة 16 34
>شرم الشيخ 20 31
>رفح 11 30
>كاترين 9 26
>سيوة 15 33
>المنيا 12 33
>الفيوم 13 33
>رأس سدر 17 28
>أبوسمبل 16 34
>وسط الدلتا 13 33
>أسيوط 12 33
>سوهاج 13 34
>الأقصر 14 35
>أسوان 16 36
>شلاتين 17 30
>حلايب 19 28
>الوادى الجديد 15 33
>قنا 15 34 نويبع 19 31
>السلوم 15 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:


>

الصغرى العظمى


>مكة المكرمة 26 40
>المدينة 17 30
>الرياض 14 23
>المنامة 17 22
>أبو ظبى 20 24
>الدوحة 18 25
>الكويت 13 26
>دمشق 6 24
>بيروت 16 26
>عمان 11 23
>القدس 15 23
>غزة 19 27
>بغداد 12 25
>مسقط 24 28
>صنعاء 12 26
>الخرطوم 25 40
>طرابلس 7 20
>تونس 10 14
>الجزائر 8 17
>الرباط 6 17
>نواكشوط 20 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


>

الصغرى العظمى


>أنقرة 4 21
>اسطنبول 11 18
>إسلام آباد 12 28
>نيودلهى 16 31
>جاكرتا 25 33
>بكين 3- 10
>كوالامبور 24 34
>طوكيو 2 9
>أثينا 14 21
>روما 7 16
>باريس 4- 9
>مدريد 1- 16
>برلين 1- 3
>لندن 3 13
>مونتريال 13- 8
>موسكو 7- صفر
>نيويورك 3 9
>واشنطن 5 16

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