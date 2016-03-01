فتح تحذر من "مشاريع مشبوهة "لفصل قطاع غزة عن باقى الأراضى الفلسطينية

حذرت اللجنة المركزية لحركة فتح من تمرير "مشاريع مشبوهة" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى لفصل قطاع غزة عن باقى الأراضى الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة المركزية لحركة فتح الليلة برئاسة الرئيس محمود عباس ، وذلك بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله.

وقال الناطق الرسمى باسم حركة فتح وعضو لجنتها المركزية نبيل أبو ردينة ، إن اللجنة حذرت من محاولات الاحتلال لتمرير مشاريع مشبوهة لفصل قطاع غزة عن باقى أراضى الدولة الفلسطينية من خلال مسميات مختلفة ؛ كمشروع اقامة ميناء عائم تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مؤكدة حق الشعب الفلسطينى فى إقامة مؤسساته الوطنية ضمن المشروع الوطنى الفلسطينى وبناء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية الفلسطينية ، أكد الناطق الرسمى باسم حركة فتح ، دعم حركة فتح المطلق لجهود انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بصلاحيات كاملة وتحضر لإجراء الانتخابات العامة ومتابعة هذه الجهود لتحقيقها والالتزام بها.

وأشار إلى أن الرئيس أطلع أعضاء اللجنة المركزية على نتائج جولته الآسيوية الأخيرة والتى شملت اليابان وكوريا الجنوبية وتايلند ، ولقائه مع وزير الخارجية الأميركى جون كيرى فى عمان ، بالإضافة إلى اتصالاته مع كافة الأطراف الدولية الاخرى ، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ماضية فى إجراء المشاورات مع كافة الاطراف الداخلية والعربية والدولية لتحديد الخطوات اللاحقة .

وحول الوضع الداخلى لحركة فتح أشار ابو ردينه إلى أن اللجنة ناقشت الاستعدادات لعقد الدورة السادسة عشر للمجلس الثورى لحركة فتح ، والتى ستعقد خلال اليومين القادمين ، كما استمتعت الى تقرير اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر السابع للحركة.