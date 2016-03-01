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منظومة باترويت الأمريكية تدمر صاروخا أطلقته المليشيات الحوثية باليمن

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منظومة باترويت الأمريكية تدمر صاروخا أطلقته المليشيات الحوثية باليمن منظومة باترويت الأمريكية تدمر صاروخا أطلقته المليشيات الحوثية باليمن

اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية باترويت صاروخا بالستيا أطلقته مليشيات الحوثيين وصالح باتجاه محافظة مأرب وسط اليمن فجر اليوم.

وقال مركز سبأ الإعلامى اليمنى المستقل " إن الصاروخ أطلق من منطقة حباب (إحدى مديريات خولان بالعاصمة اليمنية صنعاء)".

وأضاف المركز قائلا " إن طائرات التحالف العربى قامت بالتحليق فى سماء محافظة مأرب بعد تدمير الصاروخ، ومن ناحية أخرى قصفت الطائرات مواقع المليشيات فى صرواح والمخدرة بمأرب ودمرت لهم طقما عسكريا وسيارة كما استهدفت نقطة أمنية فى منطقة المصلوب .. بينما استهدفت مدفعية الجيش اليمنى مواقعهم فى منطقة المشجح.

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