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لو عاوز تحترف لعبة رياضية.. 10 تحاليل وفحوص لازم تعملها

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لو عاوز تحترف لعبة رياضية.. 10 تحاليل وفحوص لازم تعملها لو عاوز تحترف لعبة رياضية.. 10 تحاليل وفحوص لازم تعملها
ممارسة الرياضة أفضل قرار يتخذه طفل أو شاب، واحترافها بالمعنى الحقيقى يغير حياته كليًا ويحوله إلى شخص رياضى يتمتع بصحة جيدة.

ويوضح الدكتور سيد خشبة، نائب الاتحاد الدولى للطب الرياضى، ورئيس الجمعية المصرية للطب الرياضى أن الرياضيين المحترفين، أى الذين يحترفون ويلتزمون بممارستها بشكل يومى ويشاركون فى المسابقات، يحتاجون فحوص لازمة وضرورية مهما كانت نوع اللعبة التى يمارسونها، كرة القدم أو الطائرة أو السباحة، وذلك تجنبًا لمخاطر العيوب الخلقية والأمراض الوراثية والتى لا تكتشف إلا بتلك الفحوص.

ويضيف الدكتور سيد خشبة أن من أبرز الفحوص والتحاليل والأشعة التى يجب على أى نادى إجراءها للاعبين المنضمين إليه لضمان سلامتهم وتحديد الحمل التدريبى المثالى لصحة المشارك فيها تشمل:
>- كشف باطنة عام على كل أجهزة ووظائف الجسم
>- إيكو القلب "الموجات فوق الصوتية" ورسم القلب
>- إيكو الصمام الميترالى وهو مهم للكشف عن العيوب الخلقية التى لا تظهر فى رسم القلب العادى
>- تحاليل معملية مثل عامل الروماتويد "RF"
>- تحليل سرعة الترسيب للدم
>- تحليل سيولة وتجلط الدم
>- تحليل سكر صائم وفاطر وهيموجلوبين سكرى
>- تحليل المنشطات لبيان ما إذا كان اللاعب يتعاطى أدوية لمرض مزمن على سيبل المثال لكنها فى جدول المنشطات
>- تحليل وظائف كبد
>- تحليل وظائف كلى للكشف عن الفشل الكلوى.

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مصر 365

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