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رئيس الوزراء يفتتح اليوم محطة مياه "العاشر من رمضان" ويجتمع بمستثمريها

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رئيس الوزراء يفتتح اليوم محطة مياه "العاشر من رمضان" ويجتمع بمستثمريها رئيس الوزراء يفتتح اليوم محطة مياه "العاشر من رمضان" ويجتمع بمستثمريها
يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محطة مياة العاشر من رمضان والتى تخدم 5 مدن عمرانية جديدة، إضافة إلى تفقد مجمع صناعات الجلود بمنطقة الروبيكى.

كما يعقب الزيارة التفقدية لرئيس الوزراء، اجتماع مع رجال الأعمال ومستثمرى العاشر من رمضان بمقر الجمعية بمدينة العاشر ، فى إطار تشجيع الاستثمار والصناعة لتنشيط الاقتصاد وزيادة موارد الدولة للتعامل مع أزمة العجز المتواصل فى الموازنة العامة للدولة.

جدير بالذكر، أن الزيارة تعد الثانية لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل منذ تكليفه برئاسة ، حيث سبق له زيارة محطة مياه العاشر من رمضان من شهر ونصف لمتابعة الإنشاءات والتشغيل التجريبى.


>- غدا .. رئيس الوزراء يزور مدينة العاشر من رمضان
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- رئيس الوزراء لنواب سوهاج : ٢.٣ تريليون جنيه الدين العام لمصر
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مصر 365

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