"التموين" تبدأ توريد اللحوم لجزارى القطاع الخاص لبيعها بأسعار مخفضة

أعلن صبحى طاحون، رئيس الشركة المصرية للحوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء توريد اللحوم لجزارين القطاع الخاص بالمحافظات لبيعها للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى إضافة إلى استمرار طرح اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

وأضاف صبحى طاحون، لـ"اليوم السابع"، أن توريد اللحوم يتم للجزارين المعتمدين من مديريات التموين بالمحافظات لضمان بيع اللحوم فى أماكن جيدة، وأن أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تنخفض أسعارها من 20 إلى 25 % مقارنة بالأسواق الاخرى، وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير المنتجات أولا بأول من خلال المنافذ والشركات التابعه لها.

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