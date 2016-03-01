قصر ثقافة الشاطبى يعرض "حمادة والجنيه" بمشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة

يقدم قصر ثقافة الشاطبي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة هاني حسن العرض المسرحي " حمادة و الجنيّة " وذلك يومى 1 و 2 مارس على مسرح القصر .

قالت أميرة مجاهد مدير الموقع إن العرض يعد نتاج الورشة الفنية التي أقامها القصر لتصنيع و تحريك عرائس خيال الظل بالتعاون مع مؤسسة صندوق الخير وذلك خلال ديسمبر الماضي.

و أضافت إن الورشة أقيمت للأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة إحتفالا باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، تحت إشراف الفنان كرم نوح و نخبة من الفنانين التشكيليين بالقصر.

و أشارت ان العرض يتناول مغامرات حمادة و الجنيّة بشكل فانتزي وهو إعداد وصال عبد العزيز ، أداء صوتي هبه العطار ، على سعد ، شيري كمال، تصميم الديكور أميرة يوسف ، تنفيذ ديكور هبه عبد الرحمن ، نيرة جلال ، لميس عطية ، محمد منصور ،موسيقي وألحان و توزيع محمد شحاته ، أشعار حامد السحرتي ، غناء شيري كمال ، تحريك عرائس هاجر رشاد ، ريم القاضي ، أشرف فتحي ، و يشارك به الأطفال دينا طارق ، يارا طارق ، كريمة هاني ، دنيا علاء ، هانيا هاني ، ألاء محمد متولي ، اخراج أشرف فتحي.

يأتي ذلك تحت رعاية د .سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و د . محمد زيدان رئيس الادارة المركزية لإقليم غرب و وسط الدلتا الثقافي.

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