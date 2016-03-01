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قصر ثقافة الشاطبى يعرض "حمادة والجنيه" بمشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة

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قصر ثقافة الشاطبى يعرض "حمادة والجنيه" بمشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة قصر ثقافة الشاطبى يعرض "حمادة والجنيه" بمشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة
يقدم قصر ثقافة الشاطبي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة هاني حسن العرض المسرحي " حمادة و الجنيّة " وذلك يومى 1 و 2 مارس على مسرح القصر .

قالت أميرة مجاهد مدير الموقع إن العرض يعد نتاج الورشة الفنية التي أقامها القصر لتصنيع و تحريك عرائس خيال الظل بالتعاون مع مؤسسة صندوق الخير وذلك خلال ديسمبر الماضي.

و أضافت إن الورشة أقيمت للأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة إحتفالا باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، تحت إشراف الفنان كرم نوح و نخبة من الفنانين التشكيليين بالقصر.

و أشارت ان العرض يتناول مغامرات حمادة و الجنيّة بشكل فانتزي وهو إعداد وصال عبد العزيز ، أداء صوتي هبه العطار ، على سعد ، شيري كمال، تصميم الديكور أميرة يوسف ، تنفيذ ديكور هبه عبد الرحمن ، نيرة جلال ، لميس عطية ، محمد منصور ،موسيقي وألحان و توزيع محمد شحاته ، أشعار حامد السحرتي ، غناء شيري كمال ، تحريك عرائس هاجر رشاد ، ريم القاضي ، أشرف فتحي ، و يشارك به الأطفال دينا طارق ، يارا طارق ، كريمة هاني ، دنيا علاء ، هانيا هاني ، ألاء محمد متولي ، اخراج أشرف فتحي.

يأتي ذلك تحت رعاية د .سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و د . محمد زيدان رئيس الادارة المركزية لإقليم غرب و وسط الدلتا الثقافي.


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