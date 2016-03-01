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الأمن التونسى يقتل 4 مسلحين خلال عملية لمكافحة الارهاب

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الأمن التونسى يقتل 4 مسلحين خلال عملية لمكافحة الارهاب الأمن التونسى يقتل 4 مسلحين خلال عملية لمكافحة الارهاب

>أعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء مقتل 4 جهاديين خلال عملية لمكافحة الارهاب فى وسط البلاد، وقالت الوزارة فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية فى موقع فيسبوك "تمكّنت الوحدات المختصّة لمكافحة الإرهاب للحرس الوطنى (الدرك) من القضاء على اربعة إرهابيين بمنطقة عين جفاة بين سبيطلة وجلمة".

وأضافت ان "العمليّة لا تزال متواصلة بدعم من وحدات الجيش الوطني"، من دون ان تعطى تفاصيل اضافية، وتتبع سبيطلة ولاية القصرين (وسط) وجلمة ولاية سيدى بوزيد وسط .

وتواجه تونس منذ 2011 خطر جماعات جهادية نفذ عناصرها اعتداءات وهجمات اودت بحياة عشرات الشرطيين والعسكريين والمدنيين والسياح الاجانب.

وتبنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى عددا من هذه الهجمات، لكن الهجمات الرئيسية التى ادت الى قتل 72 شخصا هم 59 سائحا و13 رجل امن فى 2015 تبناها تنظيم داعش المتطرف.

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