أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بـ"غرفة عمليات رابعة".. اليوم

Google+ Print
نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بـ"غرفة عمليات رابعة".. اليوم نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بـ"غرفة عمليات رابعة".. اليوم
تنظر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، ثانى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع و 36 أخرين من قيادات الاخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات، قد قضت في إبريل من العام الماضى، بمعاقبة بديع و13 متهمًا بالإعدام، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على محمد صلاح سلطان و 25 أخرين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365