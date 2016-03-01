نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بـ"غرفة عمليات رابعة".. اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، ثانى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع و 36 أخرين من قيادات الاخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات، قد قضت في إبريل من العام الماضى، بمعاقبة بديع و13 متهمًا بالإعدام، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على محمد صلاح سلطان و 25 أخرين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.