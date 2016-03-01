بالفيديو..بطل السومو:لم أتخيل دعم الرئيس بهذه الطريقة وأسعى لتنشيط السياحة

قال بطل مصر فى لعبة السومو عبد الرحمن شعلان، الحاصل على المركز الرابع عالميا، إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدما ألقى كلمته أمام البرلمان اليابانى، وتحدثا ما يقرب من 15 دقيقة.

وأضاف شعلان، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" من طوكيو: "لم أتخيل أن يدعمنى الرئيس بهذه الطريقة" وتحدث الرئيس مع شعلان عن تنشيط السياحة والترويج لمصر باعتباره ممثلها دوليا فى لعبة السومو، وتنظيم أفواج سياحية يابانية لزيارة مصر، قائلاً إنه أمر يسير خاصة مع سهولة التنسيق مع وزارة السياحة، والسفارة المصرية باليابان.

وتابع شعلان: "شعبيتى هنا الحمد لله كبيرة جدًا، وجرّبت مرة وطرحت على تويتر مبادرة تنظيم رحلة لمصر، ووجدت ناس مستعدة، وكان فيه فعلاً فوج مكوّن من 150 يابانيا مستعدون لزيارة مصر".

وأشار شعلان إلى أن منتخب مصر فى لعبة السومو، يُعَد من أقوى خمسة منتخبات على مستوى العالم، وصُنِّفَ العام الماضى رقم واحد على مستوى العالم، مضيفًا: "ودخلت سومو المحترفين وأنا عندى 19 سنة، وكسرت 3 أرقام قياسية أثناء وجودى فى اليابان".

بالصور..بطل "السومو" بعد لقاء الرئيس: رسالتى لشباب مصر الإرادة والصبر كى تنهض بلدنا

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