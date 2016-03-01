"الزراعة": 13 صنفا و1200 طن تقاوى أرز لـ1.1 مليون فدان الموسم الصيفى

وأكد سعد شبل، لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعاونا مع أكاديمية البحث العلمى للنهوض بزراعات الارز الموسم الصيفى المقبل،بإتباع التوصيات حول استخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة ، ونشر الأصناف غير المستهلكة للمياه، خاصة صنف 107 ،بالإضافة الى نشر زراعة الأرز الهجين ،وتوعية المزارعين بالمعاملات والممارسات الزراعية وطرق الرى للمحصول ، وأيضا تقديم جميع الإرشادات الفنية حول طرق المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض.
وأضاف،رئيس قسم بحوث الأرز،أن من ضمن الـ13 صنف أرز ، سخا 101 ، و104 ، و105 ، و106 ، بالإضافة الى جيزة 177 ، و178 ، 179 ، مشير الى أن هناك أنواع أخرى للأرز كـ"الهجين المصرى" الذى يتميز بأنه مقاومة الأمراض،ومقاومة ملوحة التربة ويصلح زراعته فى التربة العادية والمالحة على حد سواء ، وصنف هجن مصر 1، بالإضافة الى هناك حملات توعية بمختلف المحافظات التى تزرع أرز لإتباع التوصيات الفنية وعدم التجاوز فى المساحات المستهدفة لزراعة محصول الأرز والحد من استهلاك المياه.
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