أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة": 13 صنفا و1200 طن تقاوى أرز لـ1.1 مليون فدان الموسم الصيفى

Google+ Print
"الزراعة": 13 صنفا و1200 طن تقاوى أرز لـ1.1 مليون فدان الموسم الصيفى "الزراعة": 13 صنفا و1200 طن تقاوى أرز لـ1.1 مليون فدان الموسم الصيفى
قال الدكتور سعد شبل، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة،إن الوزارة استعدت لزراعات محصول الأرز الموسم الصيفى الجديد، بـ13 صنف لمساحات مستهدفة تبلغ 1.1 مليون فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول، منهم صنف 107 تم استنباطه حديثا، بالإضافة إلى هناك كميات منتجة من أصناف تقاوى الأرز تبلغ 1200 طن تغطى 55 % الى 60 % من المساحات المستهدفة زراعاتها الموسم الصيفى المقبل .

وأكد سعد شبل، لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعاونا مع أكاديمية البحث العلمى للنهوض بزراعات الارز الموسم الصيفى المقبل،بإتباع التوصيات حول استخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة ، ونشر الأصناف غير المستهلكة للمياه، خاصة صنف 107 ،بالإضافة الى نشر زراعة الأرز الهجين ،وتوعية المزارعين بالمعاملات والممارسات الزراعية وطرق الرى للمحصول ، وأيضا تقديم جميع الإرشادات الفنية حول طرق المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض.

وأضاف،رئيس قسم بحوث الأرز،أن من ضمن الـ13 صنف أرز ، سخا 101 ، و104 ، و105 ، و106 ، بالإضافة الى جيزة 177 ، و178 ، 179 ، مشير الى أن هناك أنواع أخرى للأرز كـ"الهجين المصرى" الذى يتميز بأنه مقاومة الأمراض،ومقاومة ملوحة التربة ويصلح زراعته فى التربة العادية والمالحة على حد سواء ، وصنف هجن 1، بالإضافة الى هناك حملات توعية بمختلف المحافظات التى تزرع أرز لإتباع التوصيات الفنية وعدم التجاوز فى المساحات المستهدفة لزراعة محصول الأرز والحد من استهلاك المياه.


>"الزراعة": 18 صنفا و24 ألف طن تقاوى ذرة لـ2.4 مليون فدان للحد من الاستيراد
>
>"الزراعة": 200 ألف فدان منزرعة بطاطس.. وتلقينا 4 شكاوى فقط بعدم الإنبات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم