"الزراعة": 13 صنفا و1200 طن تقاوى أرز لـ1.1 مليون فدان الموسم الصيفى

قال الدكتور سعد شبل، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة،إن الوزارة استعدت لزراعات محصول الأرز الموسم الصيفى الجديد، بـ13 صنف لمساحات مستهدفة تبلغ 1.1 مليون فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول، منهم صنف 107 تم استنباطه حديثا، بالإضافة إلى هناك كميات منتجة من أصناف تقاوى الأرز تبلغ 1200 طن تغطى 55 % الى 60 % من المساحات المستهدفة زراعاتها الموسم الصيفى المقبل .

وأكد سعد شبل، لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعاونا مع أكاديمية البحث العلمى للنهوض بزراعات الارز الموسم الصيفى المقبل،بإتباع التوصيات حول استخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة ، ونشر الأصناف غير المستهلكة للمياه، خاصة صنف 107 ،بالإضافة الى نشر زراعة الأرز الهجين ،وتوعية المزارعين بالمعاملات والممارسات الزراعية وطرق الرى للمحصول ، وأيضا تقديم جميع الإرشادات الفنية حول طرق المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض.

وأضاف،رئيس قسم بحوث الأرز،أن من ضمن الـ13 صنف أرز ، سخا 101 ، و104 ، و105 ، و106 ، بالإضافة الى جيزة 177 ، و178 ، 179 ، مشير الى أن هناك أنواع أخرى للأرز كـ"الهجين المصرى" الذى يتميز بأنه مقاومة الأمراض،ومقاومة ملوحة التربة ويصلح زراعته فى التربة العادية والمالحة على حد سواء ، وصنف هجن مصر 1، بالإضافة الى هناك حملات توعية بمختلف المحافظات التى تزرع أرز لإتباع التوصيات الفنية وعدم التجاوز فى المساحات المستهدفة لزراعة محصول الأرز والحد من استهلاك المياه.

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