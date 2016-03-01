أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علشان ما يغرقش فى شبر مية.. احذر إجبار طفلك على الرياضة والمذاكرة وبس

Google+ Print
علشان ما يغرقش فى شبر مية.. احذر إجبار طفلك على الرياضة والمذاكرة وبس علشان ما يغرقش فى شبر مية.. احذر إجبار طفلك على الرياضة والمذاكرة وبس
كثير من الآباء والأمهات يجبرون أطفالهم على الانغماس فى المذاكرة والتدريبات الرياضية، دون ممارسة أنشطة أخرى أو حتى استهلاك بعض الوقت فى الترفيه.

ويعتقد الأهل بذلك أنهم يحافظون على الطفل من مخاطر التواصل الاجتماعى وأوقات الفراغ والترفيه، ولكنهم كما تؤكد الدكتورة رشا على الأخصائية النفسية يضاعفون المشكلات النفسية لدى أطفالهم، ويجعلونهم على استعداد لاكتساب الكثير من الصفات السيئة والسلبية.

وتوضح الأخصائية النفسية أنه كلما زادت عدد نشاطات واهتمامات الطفل، زادت خبراته قياسًا على عمره، وزاد ذكاؤه وتواصله مع العالم الخارجى، وتنوعت اهتماماته فى أكثر من مجال، ما يجعله مستقبلاً قادرًا على تحمل ضغوط الحياة.

وتابعت: الحد من مجالات طفلك، وحصرها فى التعليم والرياضة، لا يرضيه نفسيًا، ولا يشبعه، فهو يحتاج التعرف على كل ما يفوته، مغامرات مع أصدقائه، يكتسب أصدقاء جددًا، يمارس هواية بجانب رياضته المفضلة، حضور الحفلات والتنزه، تبادل الثقافات على الإنترنت وعبر التواصل المباشر مع من فى مثل سنه.

وأشارت الدكتورة رشا على إلى أن غياب الأنشطة المتنوعة، يحد من ذكاء الطفل، ويجعله غير قادر على التعامل مع الحياة ومواقفها ومشكلاتها وأفراحها، ويحد من قدرته على التواصل، وطالما سيشعر بالمظلومية وأنه متأخر نفسيا واجتماعيا عن نظرائه.


>للأمهات.. طرق التحايل على الطفل لإطعامه الخبز الأسمر المفيد
>
>أخصائية نفسية تحذر: مش بس الضرب.. الصراخ فى وجه الطفل يسبب عقدا نفسية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365