ليوناردو دي كابريو يفوز بالرقم القياسي بـ 440 ألف تغريدة

قدّم ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio مواداً للتاريخ خلال حفل توزيع جوائز الاوسكار 2016 يوم الاحد وليس مادة واحدة فقط. فلم يكتف الممثل بالفوز أخيراً بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم The Revenant ، ولا بالتكلم عن التغيير المناخي في كلمته بعد تسلّمه الجائزة، بل كان المسؤول الأول عن اللحظة الأكثر تفاعلاً بالتغريدات على تويتر من أي وقت مضى خلال بث حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفقا لتويتر.

وبحسب الأرقام المتداولة، فقد كُتبت أكثر من 440 ألف تغريدة في الدقيقة التي فاز بها ليوLeo بالجائزة. وبهذا يكون النجم قد فاز بجائزة معنوية أخرى، الدقيقة الأكثر ازدحاماً على تويتر والمتعلقة بالأوسكار، بما أنه من المعتاد أن يتفاعل الناس على مواقع التواصل الإجتماعي مع الأحداث التي تجري في العالم، لكن هذه المرة كانت الأكبر تفاعلاً على تويتر مع حفل جوائز الأوسكار.

أما اللحظة الثانية الأكثر تفاعلاً بالتغريدات على تويتر فكانت لحظة إعلان فوز فيلميّ Spotlight و Mad Max.

تصدر دي كابريو DiCaprio أيضاً على الرسم البياني لموقع فيس بوك، تلاه فيلم Spotlight عند إعلان فوزه، بعده غناء ليدي غاغا Lady Gaga أغنية Til It Happens to You وأخيراً تسلّم اليخاندرو غونزاليس ايناريتو Alejandro González Iñárritu جائزة أفضل مخرج عن Revenant.

وقالت أكبر خدمة إجتماعية في العالم، فيس بوك، أن 24 مليون نسمة كتبوا 67 مليون مداخلة متعلقة بجوائز الاوسكار الـ 88، بينما مداخلة ليوناردو دي كابريو دي كابريو DiCaprio الخاصة بشكره الأوسكار فحازت على 1.5 مليون likes في غضون وقت قصير.

لا يمكن أن نتحدث عن الأوسكار وتويتر ولا نذكر صورة السيلفي التي التقطتها الإعلامية الأمريكية ألين دي جينيريس Ellen DeGeneres قبل عامين و حققت حينها 255 ألف تغريدة في الدقيقة.

