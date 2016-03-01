ردّات فعل المشاهير في حفل أوسكار 2016 بين الجنون واللامبالاة

تختلف ردّات فعل البشر بين شخص وآخر في الأمور العادية فكيف في لحظات فوز عالمية كالفوز بجوائز حفل الأوسكار 2016؟ تناقضت ردّات الفعل بين النجوم العالميين الفائزين في الحفل المذكور ليل أمس، فأجهش بعضهم بالبكاء لحظة إعلان فوزهم، تماماً كما حصل مع النجمة بري لارسون Brie Larson، فيما بدا ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio هادئاً ومتوقعاً إعلان إسمه، بينما جنّ جنون فريق عمل فيلم Spotlight فرحاً بكامل أعضائه وتصرّف بشكل هستيري على المسرح، فيما وضع أحدهم جائزة الأوسكار على الأرض تحت أقدام الحاضرين لامبالياً بقيمة هذ الجائزة المعنوية، ناهيك عن ضحكة سام سميث Sam Smith و جيمي نابس Jimmy Napes العفوية والتي أتت من القلب.

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