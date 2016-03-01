ماكليش يُجيب.. هل هو مدرب دفاعي

أجاب المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني الجديد لنادي الزمالك عن استفسارات (هل هو مدرب دفاعي؟).

الزمالك أعلن رسميا تعاقده مع ماكليش كمدير فني جديد للفريق خلفا للمدرب المؤقت محمد صلاح والذي تم إسناد المهمة له عقب رحيل أحمد حسام ميدو.

وتحدث ماكليش عن حقيقة اعتماده على طريقة تدريبية دفاعية قائلا: "لا أعرف لماذا خرجت كل تلك الأقاويل بأنني مدرب دفاعي".

وأوضح في ظهوره تليفزيونيا عبر قناة دريم "هذه الاتهامات غير صحيحة بالمرة".

وأضاف مازحا "هل يقولون عني مدرب دفاعي لأنني كنت ألعب كقلب دفاع".

وأتم "هذا غير صحيح بالمرة وكل فريق عليه التحسن من الناحية الدفاعية فعلى سبيل المثال، برشلونة يضغط بقوة عندما يفقد لويس سواريز أو نيمار أو ليونيل ميسي الكرة من أجل استعادتها سريعا، وهو ما يجب على كل فريق فعله".

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