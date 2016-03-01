ميدو يجيب هل يعمل مع مرتضى مجددا.. ويصرح: والله ما فشلت

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك أنه لن يعمل مجددا مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وقال ميدو عبر شبكة OSN: "بالطبع لن أعمل مجددا مع مرتضى منصور بعدما تحدث بالسوء عن شرفي وأسرتي".

وتابع "لماذا سب والدي مثلا؟ والدي رجل محترم ربى 3 أبناء كلهم من الناجحين".

وأضاف "لماذا تتحدث عن أسرنا ونحن في الأصل رجال كرة قدم محترفون. هل تعلم كم المعلومات التي أعرفها عنك بشكل شخصي ولم أقلها".

وأردف "دوما يا مرتضى تقول إنك ابن بلد. فهل سلوك ابن البلد أن تتحدث عن الأعراض؟".

لم أفشل

وتحدث عمرو أديب مقدم البرنامج مفصحا "أنت لازلت شابا صغيرا في الـ33 من عمرك، فلتجرب يا ميدو ولتنجح ولتفشل كما يحلو لك. لازال العمر أمامك".

فأجاب ميدو سريعا "والله لم أفشل".

وأكمل "أعلم أن هناك ما أحتاج لتعلمه، وخبرات يجب أن أكتسبها. وهذا ما سأفعله في المستقبل القريب".

وأكد "سأحصل على دورات تدريبية أكثر وسأخوض فترات معايشة".

ثم عاد وعقب "أنا لم أفشل. في سنوات قليلة جدا أثبت قدراتي التدريبية وفزت بكأس مصر وعملت في أماكن وظروف صعبة".

وأتم "فقط لم أحصل على فرصتي كاملة. في العالم كله المسؤولون يصبرون على المدربين، وهذا لم يتوفر لي".

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