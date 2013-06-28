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متجر " Guerlain الجديد في فيرساي

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متجر " Guerlain الجديد في فيرساي متجر " Guerlain الجديد في فيرساي

مع افتتاح متجرها الجديد في ساحة "كور دي سانتور" Cour des Senteurs في مدينة فيرساي، ربطَت Guerlain مصيرَها بمصيرِ المدينة الملكيّة السابقة. وستضفي هذه المساحة الفريدة، الواقعة في قلب أقدم منطقةٍ من فيرساي وعلى بعد أقدامٍ من القصر، شهرةً متزايدةً لفنّ صناعة العطور القديم في فرنسا وفي الخارج.
يمثِّل متجر Guerlain الجديد، الذي صمَّمته المهندسة المعماريّة باتريسيا غروسدومانج، انطلاقةً منعشة جديدة للعلامة التجاريّة التِّي ستشكِّل مرجعيَّة لمتاجر Guerlain حول العالم كتعبيرٍ عن أجود حرفية وتقليد فرنسيَّين.
قرَّرت Guerlain تكريم ذكرى الاحتفالات الملكيَّة في قصر فيرساي عبر ابتكار عطرٍ فريدٍ متوفِّرٍ حصريّاً في متجر ساحة " Cour des Senteurs. ويُتوِّج شذا الياسمين الشمسي فخامةَ هذه الاحتفالات الملكيَّة وتألّقها وسحرها وأناقتها.
وكانت حدائق "لو نوتر" Le Nôtre في فيرساي مُمتلئة بعددٍ من النباتات العذبة الشذا ومن بينها الياسمين، وكانت الجواري مأخوذة بالأزهار الطيّبة الرائحة في الحدائق. ويشكِّل الياسمين، الذي يفوح منه شذا قويّ وساحر، جوهر صناعة العطور.

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