الثعلب يوجه رسالة لإدارة الزمالك ولاعبيه من أجل نجاح ماكليش

وجه حازم إمام مدير جهاز الكرة السابق بنادي الزمالك رسالة تحفيز للاعبي الفريق قبل بداية مشوارهم مع المدير الفني الجديد أليكس ماكليش.

وأضاف إمام: "ماكليش مدرب رائع، ولديه إمكانيات كبيرة، وكنت أرى ضرورة التعاقد معه قبل ماركوس باكيتا، إلا أن الصفقة توقفت لأسباب مالية".

واستدرك عبر قناة (صدى البلد): "ولكنه يحتاج لوقت، فمن الوارد أن يتعثر أمام الإنتاج الحربي، إلا أنه من غير المقبول أن يقال عنه فاشل ويتم تهديده بالرحيل بعد أسبوعين".

وقال: "أطالب اللاعبين بالتركيز، لأنه في حالة أي تعثر لماكليش، سيتحملون المسئولية، لأنه المدرب الرابع للفريق هذا الموسم".

واختتم حازم إمام: "أثق كثيرًا في قدرات لاعبي الزمالك، وعليهم فقط استعادة ثقتهم بأنفسهم، لأنهم الأفضل في مصر".

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