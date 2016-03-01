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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلغاء قرار منع عبد الحليم قنديل من السفر

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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلغاء قرار منع عبد الحليم قنديل من السفر القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلغاء قرار منع عبد الحليم قنديل من السفر
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، لإلغاء قرار منعه من السفر.

واختصم قنديل، فى دعواه التى حملت رقم 23664 لسنة 70ق، كلا من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والنائب العام، مؤكدا أن قرار منعه من السفر مخالف للقانون والدستور، ومقيد لحقه فى حرية التنقل.

وأوضح الكاتب الصحفى فى دعواه أنه فوجئ فى شهر أغسطس الماضى، خلال استعداده للسفر لإحدى الدول العربية، بقرار منعه، بناءً على طب قاضى التحقيق فى قضية "إهانة السلطة القضائية" فى يناير 2014، مشيرا إلى أنه سبق أن تظلم على قرار قاضى التحقيق، وألغته محكمة الجنايات.

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