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بالفيديو - فيورنتينا ونابولي يتعادلان لصالح روما ويوفنتوس

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بالفيديو - فيورنتينا ونابولي يتعادلان لصالح روما ويوفنتوس بالفيديو - فيورنتينا ونابولي يتعادلان لصالح روما ويوفنتوس

(إفي): حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله موقعة فيورنتينا وضيفه نابولي بملعب أرتيميو فرانكي، ضمن الجولة السابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا التعادل يتراجع فريق الجنوب خطوة للخلف في ملاحقته للمتصدر يوفنتوس، حيث أصبح رصيده 58 نقطة ليرتفع الفارق بينه وحامل اللقب "السيدة العجوز" إلى ثلاث نقاط، بعد الفوز الصعب للبيانكونيري على إنتر ميلانو أمس بهدف نظيف.

أما فيورنتينا فأصبح رصيده 35 نقطة ليظل رابعا بفارق الأهداف فقط خلف روما.

تقدم الإسباني ماركوس ألونسو مبكرا لأصحاب الأرض (ق6) من رأسية رائعة لركنية نفذها بورخا فاليرو.

وأدرك نابولي التعادل بعدها بدقيقة عبر الأرجنتيني جونزالو إيجواين من خطأ دفاعي لا يتغفر وخروج غير مبرر للحارس، مسجلا هدفه الـ25 في الكالتشو.

وأهدر الكرواتي نيكولا كالينيتش (ق30) فرصة ثمينة لفيورنتينا للتقدم من خطأ لكوليبالي لكن تسديدته تصطدم بالعارضة.

وبعدها بسبع دقائق كاد الاسباني كريستيان تيو أن يسجل لأصحاب الأرض، بعدما سدد بيسراه داخل المنطقة في المرمى شبه الخالي لكن العارضة تتصدى مجددا لفيورنتينا.

ومجددا في الشوط الثاني كاد إيجواين أن يمنح نابولي هدف الانتصار (ق59) لكن حارس فيورنتينا كان له بالمرصاد، قبل أن يلغي حكم المباراة هدفا سجله اللاعب الأرجنتيني بداعي التسلل.

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فيديو اليوم السابع

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