بالفيديو - ثنائية جوناس الرائعة تنصر بنفيكا على ماديرا وتقرب الفارق مع لشبونة المتعثر أمام جيماريش

(إفي): شدد بنفيكا الملاحقة على متصدر الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، سبورتنج لشبونة، بفوزه اليوم على ضيفه أونياو ماديرا بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

سجل هدفي الفريق، المهاجم البرازيلي جوناس أوليفيرا (ق5 وق76)، الذي يواصل الصراع على لقب الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا.

وأصبح رصيد جوناس 26 هدفا في 24 مباراة، ليعزز من مركزه في صدارة هدافي البطولة.

ورفع فريق "النسور" وحامل اللقب رصيده إلى 58 نقطة، ليقترب بفارق نقطة وحيدة خلف لشبونة، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيتوريا جيمارايش.

وبهذا يشتد الصراع على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يتربص بورتو بمنافسيه لشبونة وبنفيكا، باحتلاله للمركز الثالث برصيد 55 نقطة، بعد فوزه أمس في نفس الجولة على مضيفه بيلينينسيش بهدفين لواحد.