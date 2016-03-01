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قوات أمن الشرقية تفض اعتصام زوجات أمناء الشرطة بمدافع المياه

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قوات أمن الشرقية تفض اعتصام زوجات أمناء الشرطة بمدافع المياه قوات أمن الشرقية تفض اعتصام زوجات أمناء الشرطة بمدافع المياه
فضت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية، اعتصام زوجات أمناء الشرطة المقبوض عليهم منذ عدة أيام، واستخدمت القوات مدافع المياه فى فض الاعتصام الذى لا يتعدى عدد المشاركين فيه 20 شخصًا من أسر أمناء الشرطة المحبوسين.

وقال محمود مختار، شقيق أمين الشرطة إسماعيل مختار، أحد الأفراد المحبوسين، إن قوات الشرطة تجمعت قبل قليل وأطلقت مدافع المياه لفض الاعتصام من أمام المديرية، ما أدى إلى إثارة الذعر بين المعتصمين، وحدوث حالة من الكر والفر بين الطرفين، بعد تجديد أفراد أسر الأمناء اعتصامهم صباح أمس الاثنين.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 7 أمناء شرطة منذ أيام أمام بوابة مدينة الإنتاج الإعلامى، ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة.


>تجدد اعتصام زوجات وأطفال أمناء الشرطة المحبوسين أمام مديرية أمن الشرقية

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