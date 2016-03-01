أحمد البرعى: فضائح البرلمان خطر على الجبهة الداخلية وتهدد جهود الرئيس

أبدى الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، تعجبه مما يحدث داخل مجلس النواب، معتبراً أن الأمر نذير خطر على الجبهة الداخلية التى بدأت تنقسم، قائلا:" نحن فى حالة ضرورة للالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن مصر تحتاج إلى استقرار ولن تتحمل أى اضرابات بسبب أوضاعها الاقتصادية، حسب قوله.

وأضاف البرعى لـ"اليوم السابع"، أن الوضع الحالى فى البرلمان يتطلب تدخل العقلاء لتهدئة الموقف، مطالباً الرئيس السيسى بأن يوجه فى هذا الاتجاه لأن وحدة الجبهة الداخلية من الالتزامات الرئيسية على رئيس الدولة وعليه ألا يسمح بحدوث مثل هذه المهاترات" .

وتساءل:"هل نحن ملزمين بأن نرى على شاشات التلفزيون كل شخص يعرض فضائح الآخر وكأن التلفزيونات أصبحت منصات للتراشق؟، هل هذه الصورة التى نريد أن نصدرها عن مصر للمستثمر ونقول له إن هذا بلد آمن يجب ان تستثمر فيه ؟".

وناشد البرعى الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يكون هناك عقلاء يتدخلون لوقف هذه المهازل على الفضائيات المصرية، ليس لحجب هذا الأمر عن المواطنين فى الداخل، مؤكداً أن المواطن فى الدخل يعرف كل شىء، مشدداً على أن الخطر يهدد صورة مصر فى الخارج.

وتابع :"لا يمكن أن يقطع الرئيس هذه الأميال لأجل رحلة إلى دولة خارجية وتضيع جهوده من هؤلاء السفهاء على شاشات التلفزيون"، واختتم قائلا" الأمر تجاوز حرية الرأى وأصبح تبادلاً للفضائح" .

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