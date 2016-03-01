"أساسيات كتابة الأبحاث العلمية والنشر الدولى" دورة تدريبية بجامعة قناة السويس

وتضم الدورة محاضرات عن كيفية كتابة الورقة البحثية العلمية وأساليب الكتابة العلمية السليمة، وكيفية نشرها نشر علمى فى مجلات عالمية ودولية مهمة وكبيرة مما يجعل هناك أهمية للبحث المقدم وبالتالى صاحب الأبحاث المنشورة مما يعود بالنفع على جامعة قناة السويس ورفع مستواها وترتيبها العالمي.
ويحاضر فى الدورة الدكتور أحمد السقا مدير وحدة التايكو والذى قال أن الدورة تهدف إلى تعريف الطلاب والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين بكل ما هو جديد فى مجال البحث العلمى والكتابة العلمية وذلك طبقا للمعايير الدولية للنشر العلمي.
وأضاف مدير وحدة التايكو أن الحاضرين بالدورة يحصلون فى نهايتها على شهادات تفيد خبرتهم فى هذا الموضوع مشيرا إلى أهمية حضور الطلاب هذه الدورة بصفة خاصة لأنهم سيمثلون بعد ذلك قاعدة علمية هامة وحيوية لأن حضور الطلاب مثل هذه الدورات مبكرا يجعلهم قادرين فيما بعد على المنافسة الدولية فى البحث العلمى.
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