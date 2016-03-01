الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 8 فلسطينيين تسللوا من غزة

>أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة عن 8 فلسطينيين جرى اعتقالهم قبل أشهر بعد تسللهم عبر السياج الحدودى الفاصل شرقى قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الاحتلال سلم عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمالى القطاع 8 شبان من سكان وسط وجنوب قطاع غزة، بعد اعتقالهم لمدة تزيد عن ستة أشهر بزعم محاولتهم التسلل عبر السياج الحدودى الفاصل.

وأشارت إلى أن قوات الأمن فى قطاع غزة تسلمت هؤلاء الشبان فور وصولهم القطاع، ونقلتهم لمراكز التحقيق، لمعرفة ما جرى معهم فى المعتقلات الإسرائيلية، وكيفية وظروف اعتقالهم، ومن ثم الإفراج عنهم ونقلهم لذويهم.

وتزايدت فى الشهور الأخيرة حالات التسلل من غزة الى داخل إسرائيل بحثا عن فرص عمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانيها سكان القطاع البالغ عددهم 9ر1 مليون نسمة مع استمرار الحصار الإسرائيلى للعام العاشر على التوالى.