أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 8 فلسطينيين تسللوا من غزة

Google+ Print
الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 8 فلسطينيين تسللوا من غزة الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 8 فلسطينيين تسللوا من غزة

>أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة عن 8 فلسطينيين جرى اعتقالهم قبل أشهر بعد تسللهم عبر السياج الحدودى الفاصل شرقى قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الاحتلال سلم عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمالى القطاع 8 شبان من سكان وسط وجنوب قطاع غزة، بعد اعتقالهم لمدة تزيد عن ستة أشهر بزعم محاولتهم التسلل عبر السياج الحدودى الفاصل.

وأشارت إلى أن قوات الأمن فى قطاع غزة تسلمت هؤلاء الشبان فور وصولهم القطاع، ونقلتهم لمراكز التحقيق، لمعرفة ما جرى معهم فى المعتقلات الإسرائيلية، وكيفية وظروف اعتقالهم، ومن ثم الإفراج عنهم ونقلهم لذويهم.

وتزايدت فى الشهور الأخيرة حالات التسلل من غزة الى داخل إسرائيل بحثا عن فرص عمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانيها سكان القطاع البالغ عددهم 9ر1 مليون نسمة مع استمرار الحصار الإسرائيلى للعام العاشر على التوالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365