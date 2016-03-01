ائتلاف "25 –30 " يعلن رسميا عن وثيقته نهاية الأسبوع الجارى

أكد النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن ائتلاف "25 – 30" سيتم الإعلان عنه رسميا نهاية هذا الأسبوع، وسيتم عرض وثيقته، فى مؤتمر صحفى داخل البرلمان، مشيرا إلى أن أعضاء الائتلاف يقومون بلقاءات مستمرة بشكل يومى للانتهاء من ترتيبات الإعلان عن الائتلاف.

وأضاف عبد العزيز لـ"اليوم السابع"، أن اعضاء الائتلاف يعقدون لقاءات مع عدد من النواب لتوسيع المشاركة فى الائتلاف وزيادة عضويته، موضحا أن عدد الأعضاء حتى الآن لم يزد عن 50 نائبا.

- النائب خالد عبد العزيز يطعن على حكم حبسه 3 أشهر 2 مارس المقبل

>

- برلمانى: ائتلاف 25-30 لم يتفق على رأى قبل التصويت على اللائحة

>