بحث علمى مصرى: استخراج الأنسولين من مخلفات الأسماك يوفر مليار جنيه سنويا

أعلن الدكتور محى الدين عبدالفتاح، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة قناة السويس عن اكتشافه من خلال بحث علمى استخراج الانسولين من مخلفات الأسماك بجميع أنواعهـا، مؤكدا أن الأنسولين المستخرج من أحشاء الأسماك يعتبر من أنقى أنواع الأنسولين فى العالم.>وأشار إلى أن مصر تعتبر من أكثر 10 دول إصابة بمرض السكر وتنفق الحكومة على علاجهم مايقرب من مليار جنيه سنويا.

وأضاف:" قمت بتنفيذ البحث عمليا داخل معامل كلية العلوم بجامعة قناة السويس، و تنفيذه لايحتاج لمبالغ مرتفعة وإنما يحتاج إلى إمكانيات كبيرة فى الحصول على كميات كبيرة من أحشاء ومخلفات الأسماك ووضعها والاحتفاظ بها بطريقة علمية".

وعن بحثه واكتشافه قال عبدالفتاح، إن فكرة البحث تعتمد على إخراج الأنسولين من داخل أحشاء الأسماك بكافة انواعها"،مضيفا :"جميعنا يقوم بإلقاء أحشاء ومخلفات الاسماك ولا يأكلها وليس لها فائدة عند آكلى الأسماك ومن هنا جاءت فكرة بحثى بعد فصل الأنسولين من أحشاء الأسماء والوصول الى نتيجة مبهرة بعد تطبيق البحث عمليا".

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