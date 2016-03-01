استشهاد فلسطينى برصاص جيش الاحتلال أثناء مواجهات فى مخيم قلنديا

>قالت مصادر طبية إن شابا فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الاسرائيلى أثناء مواجهات فى مخليم قلنديا بالضفة الغربية المحتلة فى الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن الشهيد البالغ من العمر 22 عاما اصيب بالرصاص فى الرأس، وقالت المصادر إن بضعة فلسطينيين ممن أصيبوا اثناء المواجهات نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبى بمدينة رام الله وإن أحدهم يرقد فى حالة خطيرة بعد اصابته بالرصاص فى الصدر.

وقال شهود إن المواجهات إندلعت فى المخيم بعد ان إقتحمته قوات اسرائيلية، وأضافوا إن المواجهات تخللتها إشتباكات مسلحة بين القوات الاسرائيلية ومسلحين من سكان المخيم وإن مركبة عسكرية إسرائيلية إشتعلت فيها النيران بعد إلقاء زجاحات حارقة عليها، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقب من الجيش الاسرائيلي.