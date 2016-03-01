حزب الوفد: المشاركة فى "صبح على مصر" شخصية ولم نوجه أعضائنا للتبرع

أكد أحمد عز العرب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حزبه لم يوجه أيا من أعضاءه للمشاركة فى مبادرة "صبح على مصر "التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال خطابه فى مؤتمر "رؤية مصر 2030"، لافتا إلى أن المشاركة أمر شخصى والحزب لم يلزم أحدا من نوابه بمجلس النواب.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن المشاركة فى التبرع تنبع من شعور الإنسان بأوضاع بلده، مضيفا:" الشعب يشعر أنه يسند بلده من خلال هذه المبادرة ورجال الأعمال من منطلق دورهم قد يساهموا فيها بقدر كبير".

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