مشايخ وسط سيناء يطالبون بتعيين ابنائهم فى مصنع "سيناء للأسمنت الأبيض"

طالب عدد من مشايخ وسط سيناء، أعطاء أولوية لأبناء مناطق وسط سيناء فى التعيينات بمصنع "سيناء للاسمنت الأبيض" .>وجاء فى شكوى حملت توقيعات كل من الشيخ محمد غانم، والشيخ سليم عبدالله، والشيخ سليمان عياد، والشيخ أسعد فرحان، والشيخ أسعد جبر، والشيخ صلاح صالح، أنهم حرصوا طوال فترات الانفلات الأمنى على أن تعمل كافة المصانع بوسط سيناء ومن بينها هذا المصنع.

وأضاف شيوخ وسط سيناء، أنهم يتضررون من عدم منحهم أولوية فى تعيين ابنائهم بالمصنع، وفى أعمال نشاط المقاولات، مطالبين بتقديم المساعدات للأهالى المتضررين من التلوث البيئى الناجم عن مخلفات المصنع .

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