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أوقاف الإسكندرية تنظم قافلة دينية للشباب

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أوقاف الإسكندرية تنظم قافلة دينية للشباب أوقاف الإسكندرية تنظم قافلة دينية للشباب
تنظم مديرية الأوقاف بالإسكندرية أمسية دينية بمسجد الشهداء بعمارات الضباط بمصطفى كامل وذلك اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الشباب وحاضر الأمة ومستقبلها" تتضمن تلاوة قرآنية وابتهالات دينية.

ويعقبها محاضرة للدكتور عبدالناصر نسيم ، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لتوعيه الشباب من المخاطر، كما يحاضر الدكتور عبدالرحمن نصار إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم .

وتأتى الأمسية الدينية فى ضوء الأمسيات الدينية والقوافل الدعوية التى تنظمها الأوقاف فى ربوع محافظة الأسكندرية تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق عمر وكيل أول وزارة الأوقاف و رئيس القطاع الدينى بالوزارة.


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