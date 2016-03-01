أوقاف الإسكندرية تنظم قافلة دينية للشباب

تنظم مديرية الأوقاف بالإسكندرية أمسية دينية بمسجد الشهداء بعمارات الضباط بمصطفى كامل وذلك اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الشباب وحاضر الأمة ومستقبلها" تتضمن تلاوة قرآنية وابتهالات دينية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- بالصور..وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح مسجد الإيمان بمنطقة النهضة
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- وكيل أوقاف الإسكندرية:القوافل الدينية هدفها الحفاظ على عقول الشباب
ويعقبها محاضرة للدكتور عبدالناصر نسيم ، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لتوعيه الشباب من المخاطر، كما يحاضر الدكتور عبدالرحمن نصار إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم .
وتأتى الأمسية الدينية فى ضوء الأمسيات الدينية والقوافل الدعوية التى تنظمها الأوقاف فى ربوع محافظة الأسكندرية تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق عمر وكيل أول وزارة الأوقاف و رئيس القطاع الدينى بالوزارة.
>- بالصور..وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح مسجد الإيمان بمنطقة النهضة
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- وكيل أوقاف الإسكندرية:القوافل الدينية هدفها الحفاظ على عقول الشباب
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